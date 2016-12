Yüksek rakımı ile iklim koşulları bakımından Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum'da elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için büyük çaba harcanıyor.



Kar yağışının 7 ay boyunca etkisini sürdürdüğü ve hava sıcaklığının da sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü kentte gece gündüz mesai yapan arıza ekipleri, snowtrack, kar motoru ve arazi araçlarıyla zorlu arazi koşullarını aşıp herhangi bir aksaklığa neden olmamak için çalışıyor.



Kentin 'Pasinler-1 enerji nakil hattı' üzerinde meydana gelen arızayı gidermek için yola çıkan görevliler, Palandöken Dağı arkasında, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki noktaya büyük uğraşlar sonucu gidebildi.



Bölgeye yaklaşık bir metreyi bulan karda önce bir süre snowtrack araçla giden ekipler, ardından hattın arızalı bölümüne ulaşmak için bir süre de at sırtında ilerledi.



Ekipler, daha sonra kar kalınlığının yüksek olması ve atların da ilerleyememesi üzerine, yollarına yürüyerek devam ederek, arızanın yerini belirledi.



Görevliler, 3 saat süren zorlu yolculuktan sonra buz tutan direklere tırmanarak, arızayı çözdü.



Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 7 il, 58 ilçe ve 3 bin 500 köyde, 2 milyon 100 bin nüfusa hizmet götürdüklerini kaydetti.



Ülkede en zor iklim şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu'da vatandaşın elektriksiz kalmaması için çaba harcadıklarını anlatan Akbaş, 'Bölgemizde kış çetin geçiyor. Ekiplerimiz şu anda bu doğa şartlarında arızaları gidermek için canla başla gayret ediyorlar. Hepsi şu anda sahada. Bölge halkımıza kışı hissettirmeden, yaşatmak için gayret ediyoruz.' dedi.



- 'Hat ve direkler buz tutuyor'



Akbaş, kış şartlarında ekiplerin sahada çalışmasının kolay olmadığına işaret ederek, buna alışkın olan görevlilerin vatandaşı elektriksiz bırakmama bilinciyle gece ve gündüz demeden 7 gün 24 saat çalıştığını ifade etti.



Arızaların giderilmesi için ulaşım şartlarının önemine değinen Akbaş, şöyle konuştu:



'Bazı arızaları gidebilmek, kardan yolu kapalı köy ve mahallere ulaşabilmemiz için çeşitli araçlar kullanabiliyoruz. Gerekli hazırlıklarımızı kış gelmeden yapmıştık. Karda kapalı olan yollarda kızak, at, kar motosikleti ve snowtrack araçlarla arızanın olduğu yerlere ulaşıyoruz. Soğuk başlı başına bir sıkıntı. Arızaların büyük bir bölümü hat ve direklerin buz tutmasından kaynaklanıyor. Personelin buz tutmuş direğe çıkması ve onu tamir etmesi, 15-20 metrelik direklerin üzerinde çalışması çok kolay değil. İnsanlar ayakta zor dururken arkadaşlarımız yukarı tırmanıp arızaları gidermeye çalışıyorlar. Bunu vatandaşlar evlerinde rahat etsinler diye yapıyorlar.'



Vatandaşın çağın refah ve konforunu yaşamasının kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Akbaş, 'Bölgede yatırım miktarını artırdık. Haklı ve haksız tepkiler her zaman olur. Biz bunları vatandaşımızın duyarlılığına bağlıyoruz, normaldir. Elimizden geldiği kadarıyla tepki ve arıza oluşmaması için yaz aylarında yatırım ve bakımlarımızı tamamlıyoruz.' diye konuştu.



Fikret Akbaş, çalışma ve yatırım mevsiminin batı illerinde 12 ay sürdüğünü, bölgede ise bunu 4 aya sığdırmak zorunda kaldıklarını anlattı.



- 'Bir metre karda 4 kilometre yürümek zorunda kaldık'



Kurumun teknik personeli Erbil Akçay da elektrik arızalarını giderirken çok zor bir çalışma yaptıklarına işaret ederek, Erzurum'a enerji sağlayan 'Pasinler 1 enerji nakil hattı'nda meydana gelen bir arızayı gidermek için büyük çaba harcadıklarını bildirdi.



Söz konusu arızayı zorlu bir yolculuk sonrası çözdüklerini açıklayan Akçay, 'Kente enerji verebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak belli bir noktaya kadar atlarla gelebildik. Sonra da yürümek zorunda kaldık. İzolatör düşmüş ve piminden çıkmıştı. Onu zor şartlara rağmen yapabildik. Umarım vatandaşlarımız da özveride bulunurlar, duyarlı davranırlar. Hatları kontrol etmek için bir metre karda 4 kilometre yürümek zorunda kaldık, sonuçta arızayı bulup çözdük.' değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA