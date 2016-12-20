USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Duvarlarda 'terör örgütü' temizliği

Adana polisi sık sık korsan gösteri yapılan Barbaros Mahallesi’ne yaptığı operasyonda, duvarlardaki YPG-PKK yazılarını boyalarla sildi.

3. Sayfa / 20 Aralık 2016 Salı 10:38
Duvarlarda 'terör örgütü' temizliği
Foto Galeri için tıklayın

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallelere yönelik operasyonlar Barbaros Mahallesi'yle devam etti. Özel harekat, çevik kuvvet, uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadele ve asayiş şube müdürlüğü ekipleri zırhlı araçlarla mahalleye girdi. Uzun namlulu silahlar ile mahallenin giriş ve çıkışlarını tutan, hakim damlara çıkarak önlem alan polisler, mahallede tüm iş yeri ve sokaktaki vatandaşları tek tek aradı.

Ekipler, mahalledeki duvarlara yazılan YPG-PKK ve YPS yazılarını da boya ile tek tek sildi. Polis kahvehaneye yaptığı baskında ise sigara içen vatandaşlara ve kahvehane sahibine para cezası uyguladı. Polis başka bir kahvehaneye yaptığı baskında ise herkesi tek tek arayıp GBT sorgusu yaptı.



Yapılan uygulamada 313 şahıs, 55 araç sorgulandı, 1 araç trafikten men edildi, 2 şahıstan 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek, yine bir şahıstan faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca kaçak sigara satan bir şahısta 2 bin paket kaçak sigara yakalanırken, aranan 6 şahıs ve kimliksiz 2 kişi gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.


Kaynak : İHA

Terörle MücadelePkk Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı