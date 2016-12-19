Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Geçen haftaya 3,48 seviyelerinden başlayan dolar/TL, çarşamba günü ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri 25 baz puan artırmasının ardından 3,5495 seviyelerine kadar çıksa da haftayı 3,5066 seviyesinden kapatmıştı.



Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlayarak analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 3,50'nin altına geriledi. Saat 10.15 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,3 azalışla 3,4940'dan işlem görürken, avro/TL yatay seyirle 3,6610'dan ve sterlin/TL ise yüzde 0,3 düşüşle 4,3670'ten alıcı buluyor.



Analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının bu hafta piyasaların odak noktasında yer aldığını belirterek, kararın dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.



Bugün yurt içi piyasalarda veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğine değinen analistler, ayrıca saat 21.30'daki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'nin konuşmasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.



Analistler, dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerinde seyretmesi ve avro/dolar paritesinin 1,05'in altında kalmasının küresel piyasalarda doların güç kaybetmesini zorlaştırdığını belirterek teknik açıdan 3,4680'in önemli destek, 3,5200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans'ın yarınki PPK toplantısına ilişkin anketine katılan 22 ekonomistin 14'ü yüzde 8 olan politika faizinde 25 ila 50 baz puan artış olacağını öngörürken, yüzde 8,50 olan faiz koridorunun üst bandında 25 ila 50 baz puan artış olacağını tahmin eden ekonomist sayısı ise 15 oldu.



Kaynak : AA