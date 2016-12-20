Devletten 5 önemli destek

Devlet annelere, evlenenlere, ev alanlara, hasta bakanlara, yetimlere birçok destekte bulunuyor. Kimisi toplu para alırken, kimisine de düzenli maaş bağlanıyor. Takvim'de yer alan habere göre şartları taşıyanların ilgili kurumlara müracaat etmesi gerekiyor.



Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, evlendiklerinde ve evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Annelere çocuk sayısına göre 300 ile 600 lira arasında doğum yardımı yapılırken; süt parası olarak da 122 lira ödeniyor. Yine annelere 320 euro, engelli çocuğu olan veya tek ebeveyn annelere veya sertifikalı çocuk bakıcısı istihdam eden annelere 416 euro veriliyor. Hasta ve engelli yakını olanlara devlet belli şartlarda maaş bağlıyor. Yetim kalan kız çocuklarına da maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda 'çeyiz parası' denilen ödeme yapılıyor.



Evlenene 42 bin TL

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, evlendiklerinde ve evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Uygulama bu yıl hayata geçti, hesaplar açılmaya başladı. Düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl yeniden değerleme oranında artacak. Bu kapsamda Ocak'ta tutarlar yüzde 3.83 yükselecek. Devlet katkısı üst sınırı, 5 yıllık birikimde çeyiz hesabı için 5 bin 481, konut hesabı için 15 bin 575 liraya çıkacak. Çiftler bunlardan ayrı ayrı yararlanıp, tutarı 2'ye katlayabilecek. Çeyiz hesabı katkısı ve konut hesabı katkısı ile çiftler böylece 42 bin 112 lira destek alabilecek.



Çeyiz hesabı

TL cinsinden mevduat veya katılım fonu olarak açılabilecek.



Yeni yıla kadar aylık ödemede alt sınır 105,58, üst sınır 1.055,8 lira. Ocak'ta alt sınır 109,62 liraya, üst sınır 1.096,2 liraya çıkacak.



Aylık ödeme planını seçenlerin 1 dönem içinde 3 defadan fazla ödemeyi aksatmaması şart.



Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınacak. Üst sınır tutarları, Ocak'ta yeniden değerleme oranı kadar artacak. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki tutarın yüzde 10'u (4 bin 385 lirayı geçmeyecek); 48-59 ay arası olanlar yüzde 15'i (4 bin 933 lirayı geçemeyecek); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (5 bin 481 lirayı geçemeyecek) kadar katkı alacak.



Konut hesabı

Hesaba aylık en az 250, en fazla 2.500 lira yatırılabilecek. Ocak'ta en az tutar 259,57 liraya, en yüksek tutar 2.595,7 liraya yükselecek.



Devlet katkısının hesaplanmasında ev edinim tarihindeki birikim esas alınacak. Üst sınır tutarları, Ocak'ta artacak. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar birikim tutarının yüzde 15'i (ödenecek tutar 13 bin 498 lirayı geçemeyecek); 48-59 ay olanlar yüzde 18'i (14 bin 536 lirayı geçemeyecek); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (15 bin 575 lirayı geçemeyecek) kadar katkı alacak.



Ayda 416 euro bakıcı desteği

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da 0-2 yaş arası çocuk sahibi çalışan kadınlara sigortalı bakıcı çalıştırmaları halinde aylık 416 euroya varan destek sağlanıyor. Destek tutarı, geçtiğimiz günlerde değişti. Annelere verilen 300 euro hibe tutarı 320 euroya, engelli çocuğu olan veya tek ebeveyn anneler veya sertifikalı çocuk bakıcısı istihdam eden annelere yapılan 390 euroluk ödeme tutarı ise 416 euroya çıkartıldı. Bu destekten yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na belirlenen tarihlerde başvurmak gerekiyor. Annelerin gelirinin iki brüt asgari ücretten daha az olması isteniyor. Yine bakıcı parası alacak olanların da annenin yakın akrabası olmaması şartı bulunuyor.



Hasta yakınına bakana 933 TL

Hasta ve engelli yakını olanlara devlet belli şartlarda maaş bağlıyor. 2016 yılı için bir yakınına bakana 932,59 lira maaş veriliyor. Bu maaştan yararlanmak için hastanın kendi kendine bakamayacak durumda olması ve engelliler için de en az yüzde 50 engelli raporu alınması gerekiyor. Raporun tam teşekküllü bir hastaneden heyetten alınması şartı var. Parayı alabilmek için hastanın bulunduğu evde yaşayanların gelirlerine bakılıyor. Eve giren gelir yaşayanların sayısına bölünüyor ve bunun 784,97 liradan az olması gerekiyor.



İşsiz anneye 722, çalışana 4 bin 821 TL

Devlet anne olanlara maddi destek sağlıyor. Çocuk sahibi olan kadınlar çalışsın çalışmasın devletten çifte ödeme alıyor. Annelere çocuk sayısına göre 300 ile 600 lira arasında doğum yardımı yapılırken; süt parası olarak da 122 lira ödeniyor. Doğum yapan her kadına sigortalı olsun olmasın ilk çocukta 300 lira, ikinci çocukta 400, üçüncü çocukta 600 lira veriliyor. Anne olan kadın çalışıyorsa süt parası ve doğum yardımının yanında geçici iş göremezlik ödeneği de alıyor. 16 hafta doğum izni kullanan annelere en az, 4 bin 99 lira veriliyor.



Yetime 24 maaş çeyiz parası

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda 'çeyiz parası' denilen ödeme yapılıyor. Bu ödenek 4A'lı ve Bağ-Kur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesiliyor. Bu kesilen maaşın 2 yıllık tutarı yani 24 maaş, kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor. Para sadece bir kez veriliyor. Ödenek için mutlak surette başvuru yapmak gerekiyor. Bunun için de 5 yıllık bir süre sınırı bulunuyor. Evlenme yardımı alan kız çocuğu 2 yıl sağlık yardımı da alıyor..