Dev köpek balığı şaşkına çevirdi

Tekirdağ’da bir teknede çalışan Amasralı balıkçılar Birol Gülüç ve Hüseyin Torhan dün akşam saatlerinde hamsi için denize açıldı. Sabah 06.00 sıralarında denize ağ atan balıkçılar 5 metre uzuluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki kılıçkuyruk cinsi köpekbalığıyla karşılaştı. Köpek balığını çekerken oldukça zorlandıklarını dile getiren Birol Gülüç, “ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. Kuyruğu kılıç gibi çok sert, 5 metre uzunluğunda, ağırlı 500 kilo geliyor ve 10 kişi tekneye zor aldık. Köpekbalğının derisi çok sert ve bıçak kesmiyor. İlk defa böyle katil köpek balığı yakaladık. Limana geldiğimizde herkes toplandı ve görenler çok şaşırdı. Buradan Bartın’a da selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.



Dev köpekbalığı, satılmak üzere Balık Hali’ne gönderilirken balıkçılar hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi. Kaynak : İHA