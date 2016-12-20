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Dayısı FETÖ için çalışmış

Rus Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırıyla ilgili Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Güncel / 20 Aralık 2016 Salı 11:22
Dayısı FETÖ için çalışmış

Suikastçinin FETÖ bağlantılarına güçlü bir emarelere daha eklendi. Elde edilen bilgiye göre saldırganın dayısı, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özel Ata Okulları'nın Kuşadası şubesinde bir süre görev yapmış.

Ankara'da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş, polisin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Saldırı ardından soruşturma başlatan polis, Altıntaş'ın Aydın'ın Söke İlçesi'nde oturan babası İsrafil, annesi Hamidiye ve kız kardeşi Seher Altıntaş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi aynı gün gözaltına aldı.

İncelemeler kapsamında saldırıyı düzenleyen Ankara Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantısının araştırıldığı öğrenildi.

Soruşturmasını sürdüren polis, bu kez de FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özel Ata Okulları'nın Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki şubesinde görevli saldırganın dayısını gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan bu kişinin daha önce FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenildi. Böylelikle gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Rusya 'FETÖ' dedi
Rus haber ajansları da Rus yetkililerden edindikleri bilgilere dayandırdıkları iddialara göre saldırının FETÖ tarafından gerçekleştirdiğini bildirdi.

FETÖ dershanesine gitmiş
Saldırganın Aydın Söke Özel Körfez Dershanesi'nin bir dönem öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

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