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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'i arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e ve onun şahsında Alman halkına, Berlin'deki saldırı nedeniyle taziyelerini iletti.

Güncel / 20 Aralık 2016 Salı 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'i arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Berlin'deki saldırı nedeniyle Şansölye Merkel'e ve onun şahsında tüm Alman halkına taziyelerini sundu.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Berlin'de 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta kurbanların aileleri olmak üzere Almanya'nın acılarını paylaştığını belirterek, yaralılara şifa diledi.

HALEP'TE TAHLİYE SÜRECİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Halep'teki tahliye süreci ve insani yardımlar konusunda da Şansölye Merkel'i bilgilendirdiği kaydedildi.

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