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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkadan vurmak kalleşlerin adetidir

Rus elçiyi vuran FETÖ'cü polise ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da da milletin arkadan vurulduğunu söyledi.

Siyaset / 20 Aralık 2016 Salı 15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkadan vurmak kalleşlerin adetidir
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Avrasya Tüneli açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katıldı.

'SIRTINDAN VURMAK KALLEŞLERİN ADETİRDİR'
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus elçiyi vuran katili hatırlatarak 15 Temmuz gecesi darbeci teröristlerin milleti arkadan vurduğunu söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu; 'Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir, alçakların adetidir. İşte bunu yaptılar. Kardeşlerim dün akşamki, tabii bedelini anında ödedi ama bağlantıları, bunların hepsi şimdi ayrı ayrı inceleniyor, araştırılıyor. Bunları da çıkaracağız. Zaten bağlantılar çıkmaya başladı.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

'Temelini Asya yakasında atmıştık, açılışı Avrupa yakasında yapıyoruz. Dün Ankara'da alçakça saldırıda hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Karlov'un ölümünden duyduğum üzüntüyü bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bir diplomat olarak takdir ettiğim bir arkadaştı. Bir hafta önce Tataristan Cumhurbaşkanı'nı yanıma getirmişti. Sıcak sempatik bir insandı. Şiddetle lanetliyorum. Devlet Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından Putin'i arayarak olaydan duyduğumuz derin elemi kendisine bizzat ilettim. Türk-Rus ilişkilerine yönelik provokasyon olduğu konusunda hemfikiriz. Ortak soruşturma komisyonu kurarak çalışmalara başladık. Suriye başta olmak üzere işbirliği alanlarımızın etkilenmeyeceği konusunda Putin'le anlayış birliği içindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Bir kez daha dost Rus halkına ve büyükelçi Karlov'un ailesine başsağlığı diliyorum.

Bugün bu eserin açılmasını ertelemeyeceğiz dedik. Bunun teröre karşı en etkin tutum olduğunu düşünüyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 245 milyon dolar, TL olarak yaklaşık 4,5 milyar TL'ye ulaştı. Artık fırtına çıktı, vapur seferleri iptal oldu, köprüde trafik durdu gibi haberleri geride bırakıyoruz. Dışarıdaki iklim şartlarından etkilenmeden araç ulaşımı mümkün hale geldi. Devletin kasasından tek kuruş çıkmamıştır. Tünelin inşasını ve işletmesini kullanan firmalar projenin finansmanını kendileri sağladı. Yaklaşık 25 yıl boyunca Hazine'ye yılda 180 milyon lira gelir getirecek. Bu sürenin sonunda devlete geçecek. Ocak sonuna kadar sabah 7 akşam 9 arasında hizmet verecek. 30 Ocak itibariyle 7 gün 24 saat işletmeye geçecek. Bundan sonra sıra Kanal İstanbul. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz. Yeni havalimanımızı 2018 Şubat'ında açıyoruz. İstediğiniz kadar terör estirin, bu milleti bölemeyeceksiniz.

Dün akşamki kalleş Rusya'nın temsilcisi olan bir insanı sırtından vurdu. Sırtından vurmak kalleşlerin, alçakların adetidir. Dün akşamki bedelini anında ödedi. Ama bağlantıları bunların hepsi ayrı ayrı inceleniyor. Bağlantılar çıkmaya başladı.

Yılbaşına kadar tünelin ücreti 15 TL olsun diyoruz. '

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