Bir Rus yetkili daha öldürüldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Moskova'da başından vurulmuş halde bulundu.



APARTMAN GİRİŞİNDE VURULDU



REN TV'nin verdiği bilgiye göre, bir apartmanın girişinde yerde bulunan yetkilinin kafasından vurulmuş olduğu görüldü. Olayda kullanılan silahın mutfak lavabosunun altına saklandığı öğrenildi.



Güvenlik güçlerinin intihar ve cinayet şüphesi üzerinde durduğu belirtildi. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.





