Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekiplerine yönelik düzenlenen hain saldırıda ağır yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Ufuk Bozgeyik Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Saldırı sonucu şehit sayısı 45'e yükselirken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor. Kaynak : İHA