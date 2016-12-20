Askerliğini yapmamış olanlar dikkat! Askerlik tecil süreleri...

Bedelli askerlik bekleyen asker adayları sosyal medya medyada şok eden haberlerle karşılaştı.



Çeşitli forumlarda, sözlüklerde ve sosyal medya platformlarında dolaşan iddia asker adaylarını harekete geçirdi. Askerlik tecil sürenizin geri çekilip çekilmediğini haberimizden öğrenebilirsiniz. Asker adayları tecil süresi askerlik şubesinden yada e-devlet üzerinden öğrenebilir.



Askerlik Tecil Ettirme Şartları Nelerdir?



Lise veya Üniversiteye devam eden kişiler 29 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler Yurt içi veya yurt dışında staj yüksek lisans veya doktora yapanlar 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.



Fazla kilolu kişiler bir sonraki yila kadar askerlikleri tecil ettirebilirler. Lisanslı sporcular 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler. Abisi yada kardeşi askerlik yapan kişiler onun askerliği bitene kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.



Yüksek öğrenim mezunlarından çalıştıkları bilim dallarında yurt içi veya yurt dışında dünya ölçüsünde yenilik ve ilerleme getirdikleri çalıştıkları ilmi müesseselerce tasdik edilenler 36 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler..



Yabancı bir ülkede çalışma ve oturma iznine sahip olanlar belgelerle bulundukları yerlerdeki Türk Konsolosluklarına başvururlarsa 38 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.

Zamanla veya tedavi ile geçecek hastalıkları olduğu Yoklama Heyeti doktorları tarafından yapılacak muayene neticesi anlaşılanlar askerliklerini tecil ettirebilirler.



Askerlik Tecil İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?



Mezuniyet Diplomasi ve 4 Fotokopisi,

Nüfus Cüzdanınız ve 4 Fotokopisi,

6 tane Vesikalık Fotoğraf ( Bazı şubelerde fotoğrafınız orda çekiliyor siz yinede götürün),

Ehliyet varsa Ehliyet ve 2 Fotokopisi,



Şubeye gerekli belgeler ile başvuru yaptıktan sonra 2 adet form doldurmanız gerekmektedir. Bu formlara çalışan askeri görevlilerden isteyebilirsiniz. Bu formları doldurmanızın ardından numara alıp sıraya girer ve askeri personele teslim edersiniz. Daha sonra sizden aile hekiminize gidip muayene olmanız gerektiği ve askerliğe elverişlidir belgesi almanız gerektiği iletilir. Bu belgeyi temin etmenizin ardından tekrar askerlik şubesine gidecek ve tecil hakkınız boyunca ya da tecil ettirmek istediğiniz süre boyunca askerliğiniz tecil ettirilecektir.



Askerlik tecil işlemleri hakkında sıkça sorulan soruları aşağıda cevapladık. Sizlerin de soru, sorun ya da görüşleriniz var ise yorum bölümünden dile getirdiğiniz taktirde en kısa zaman içerisinde cevaplanacaktır.







ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



İnternetten askerlik durum belgesi sorgulama yaparak tecil sürenizi kontrol edebilirsiniz. Bunun için bir e-Devlet şifresine ihtiyacınız var. E-devlet girişi ve şifre alımı ile ilgili bilgilere haberimizin sonundaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama E-devlet sayfasından doğru sisteme giriş yapıp askerlik durum belgenizi görüntüleyebilirsiniz.

