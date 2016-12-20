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Almanya'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme

Pazartesi akşamı Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Noel pazarına düzenlenen 12 kişinin öldüğü, en az 49 kişinin yaralandığı tır saldırısını DAEŞ üstlendi.

Dünya / 20 Aralık 2016 Salı 22:48
Almanya'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme

DAEŞ ile ilişkili olan haber ajansında örgütün saldırıyı gerçekleştirdiği açıklandı.

Saldırı ile ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi ise delillerin yetersiz olmasından dolayı serbest bırakılmıştı.

Federal Savcı Peter Frank'ın ofisinden yapılan açıklamada, 'adli delillerin yetersizliğinden ötürü' zanlının serbest bırakıldığı belirtildi.

Zanlının Pakistan'dan gelen bir göçmen olduğu, sığınma başvurusunda bulunduğu ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği aktarılmıştı.

Berlin Emniyet Müdürü Klaus Kand ise zanlı serbest bırakılmadan önce 'Esasında bu kişinin tırın şoförü olup olmadığı belirsiz' demişti.

Federal Savcı Peter Frank da sadece tek bir saldırganın olduğundan emin olmadıklarını söylemişti.

Zanlı, Noel pazarından kaçtıktan sonra yaklaşık iki kilometre uzaktaki bir parkta yakalandı. Alman basını, görgü tanıklarının zanlıyı tırın sürücü kabininden atlarken gördüklerini ve ardından polisi aradıklarını duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, gazetecilere yaptığı açıklamada zanlının 31 Aralık 2015 tarihinde Almanya'ya girdiğini, Şubat ayında da Berlin'e geçtiğini kaydetti.
Yetkililer saldırıyı düzenleyenlerin kaçmış olabileceğini aktarıyor.

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