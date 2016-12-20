5 askeri personel gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY örgütü mensuplarınca kullanılan ’Beylock and Chat’ kriptolu haberleşme programı kullandığı belirlenen çeşitli rütbelerden 523 askeri personele eş zamanlı operasyon yapıldığı öğrenildi.



Operasyon çerçevesinde daha önce ’Baylock and Chat’ programı kullandıkları belirlenen ve ihraç edilen Özgür G., Tuğrul Ö., Burak U., Emin S. ve Abdullah A. isimli rütbeli askeri personel Kayseri’deki operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.



Yakalanan 5 kişi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kaynak : İHA