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"10 bin 257 ortaöğretim okulundan karma eğitim yapılıyor"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 10 bin 549 ortaöğretim okulundan 10 bin 257'sinde karma eğitimin yapıldığını bildirdi.

Eğitim / 20 Aralık 2016 Salı 11:32

Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine verdiği cevapta, 2015-2016 eğitim öğretim yılında resmi ve özel ilkokul sayısının 26 bin 522, ortaokul sayısının ise 17 bin 342 olduğunu ve tamamında karma eğitim yapıldığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, '10 bin 549 ortaöğretim okulundan 10 bin 257'sinde karma eğitim yapılmaktadır.Ayrıca 2015-2016 eğitim öğretim yılında ülke genelinde imam hatip ortaokullarının istatistiki verileri Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitabında yer almaktadır.' ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kabataş Erkek Lisesi müdür yardımcısının konuşmasına ilişkin, İstanbul Valiliğince inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirten Yılmaz, soruşturma sonucuna göre idari işlemin yapılacağının ifade edildiğini aktardı.

Kaynak : AA

İsmet YılmazMilli Eğitim Bakanı


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