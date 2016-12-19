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Zeytinburnu'nda askeri lojman önünde hareketli dakikalar

Zeytinburnu’nda askeri lojmanların önünde şüpheli bir şahıs hareketli dakikalar yaşanmasına yol açtı. Şahıs gözaltına alınırken, polis ve askerlerin silahlarıyla tetikte beklediği görüldü.

3. Sayfa / 19 Aralık 2016 Pazartesi 18:55
Zeytinburnu'nda askeri lojman önünde hareketli dakikalar

Zeytinburnu'nda askeri lojmanların önünde şüpheli hareketlerde bulunan bir şahıs bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına yol açtı. Şüpheli davranışlarda bulunan şahıs, bölgedeki askeri ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan paket ekipleri alarma geçirdi. Bölgeyi güvenlik kordonuna alan ekipler, paket üzerinde incelemelerde bulundu. Pakette kıyafetlerin bulunduğunun anlaşılması üzerine güvenlik şeridi kaldırıldı. Bu sırada çevrede hareketli dakikalar yaşanırken, polis ve askeri yetkililerin silahlarıyla tetikte beklediği görüldü.

Güvenlik şeridinin kaldırılmasının ardından bölgedeki hareketlilik sona erdi. Kaynak : İHA


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