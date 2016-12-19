Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi'ne, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, kayyum olarak atandı.



Yüksekova Belediyesi'ne 3 Aralık'ta sürdürülen terör soruşturmaları kapsamında operasyon yapıldı.



Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Eş Başkan Vekili Adile Kozay, 8 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Kozay'ın tutuklanması ardından İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, bugün kayyum olarak atandı.