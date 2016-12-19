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Yüksekova Belediyesi'ne kayyum atandı

Yüksekova Belediye Eş Başkan Vekili Adile Kozay'ın tutuklanması ardından İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı görevlendirildi

Güncel / 19 Aralık 2016 Pazartesi 11:32
Yüksekova Belediyesi'ne kayyum atandı

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi'ne, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, kayyum olarak atandı.

Yüksekova Belediyesi'ne 3 Aralık'ta sürdürülen terör soruşturmaları kapsamında operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Eş Başkan Vekili Adile Kozay, 8 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Kozay'ın tutuklanması ardından İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, bugün kayyum olarak atandı.

3 AralıkKayyumMahmut Kaşıkçı


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