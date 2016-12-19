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YÖK'ten sınav sistemi değişikliği haberlerine yalanlama

Yükseköğretim Kurulu: "YÖK'te üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır. Bir başka bakanlıkla da konuya ilişkin haberde konu edildiği gibi bir görüşme sürdürülmemektedir. Diğer taraftan sınavlar öncesinde bu tür gerçek dışı haberler adaylar üzerinde olumsuz etki yapmaktadır."

Eğitim / 19 Aralık 2016 Pazartesi 12:05
YÖK'ten sınav sistemi değişikliği haberlerine yalanlama

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversiteye giriş sisteminin değiştirileceğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı ulusal gazetelerde, üniversiteye giriş sistemine dair gerçek dışı haberler yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

'YÖK'te üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır. Bir başka bakanlıkla da konuya ilişkin haberde konu edildiği gibi bir görüşme sürdürülmemektedir. Diğer taraftan sınavlar öncesinde bu tür gerçek dışı haberler adaylar üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Yükseköğretim sistemine girişle alakalı kamuoyunun sadece YÖK'ün kararlarını ve duyurularını dikkate almasını önemle rica ederiz.'

Üniversiteye girişte yeni model geliyor Kaynak : AA

YgsLysYüksek Öğretim Kurumu


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