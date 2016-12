Yalçın Topçu: Ortak Değerlerimizi Yaşatmalıyız

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları ile Yerli Düşünce Derneği tarafından hazırlanan programın galasına Emre Kızılırmak, Kemal Uçar, Ayça İnci, Haydar Şişman başta olmak üzere çok sayıda oyuncu ve yönetmen, Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve TİKA Astana Koordinatörü Ali İhsan Arslan Çağlar da katıldı.



Ortak Değerlerimizi Yaşatmalıyız



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu “UNESCO, bu yılı Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan etti. Aynı zamanda TÜRKSOY, Türkistan'ı kültür başkenti ilan etti. Ortak değerlerimizi yaşatmak, ve çoğaltmak bizlerin asli vazifesidir. Bugün galasını yaptığımız Astana Türk Filmleri Haftası da buna vesile olacak. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'deki cumhurbaşkanı Türkiye için ne düşünüyorsa, Nursultan Nazarbayev de onu düşünüyor. Nursultan Nazarbayev Kazakistan için ne istiyorsa, Recep Tayyip Erdoğan da onu istiyor. Bugün, bağımsızlığının 25. senesini kutladığımız Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin eline diken batsa, önce Nursultan Nazarbayev'in yüreğine batıyor. Bunu biliyoruz. Bilge Lider Türkiye'nin her acı anında hemen yanı başında oluyor. Kazakistan'daki kardeşlerimiz de bilsin ki onların eline diken batsa Ankara yüreğinde hissediyor.”







“Önümüzdeki günlerde bu topraklarda çok önemli bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Nursultan Nazarbayev ve Putin, kardeş çocukların öldüğü yer olan Suriye'deki terörün bitmesini konuşacaklar. Çocuklar, inşallah hem zalim Esed'in teröründen hem DEAŞ Teröründen hem de emperyalist ülkelerin bombalarından Kazakistan'daki görüşmeler sayesinde kurtulacaklar. Suriye'deki mazlumlar adına Kazakistan halkına ve Bilge Lider'e teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki görüşmeler sayesinde Suriye'de, Irak'ta mavi emzikli çocuklar ölmez .”







Evlatlarınız Evlatlarımızdır



Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Yerli Düşünce Derneği olarak, dünyanın dört bir yanından okumak için Anadolu'ya gelen öğrencilerle ilgileniyoruz. Buralardan okumak için gönderdiğiniz evlatlarınız bizim de evladımızdır. Biz her zaman onlara konaklık etmeye hazırız. Yerli Düşünce demek kendi toprağının yetiştirdiği evlatların, yine kendi ülkesine hizmet etmesi demektir. Bizler bu toprakların çilesini çekiyorsak, bu ülkeleri yönetmek bizim en doğal hakkımız. Bu ülkeleri emperyalizmin uşaklarına teslim etmeyeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ile Yerli Düşünce olarak Türk Filmlerini ve Türk oyuncuları sizlerle buluşturmaktan onur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra ortak projelere imza atacağız. Kazakistan filmlerini de Türkiye'de böyle bir organizasyonla Anadolu'daki seyircilerle buluştururuz. Bir çok değerli yönetmen ve oyuncumuz Astana Türk Filmleri Haftası için Kazakistan'da. Burada gerçekleştirdiğimiz kucaklaşmayı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Kazakistan Büyükelçiliğimize, TİKA'ya, Yunus Emre Enstitüsü'ne, TRT Avaz'a ve Kazakistan Televizyonu'na teşekkür ediyorum.” diye konuştu.







Medeniyetimizin Ortak Yönlerini Keşfediyoruz



Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, iki ülke arasındaki ortak medeniyete dikkat çekerek “Ortak duygu dünyamızı sinema eserlerinde birbirimizi görerek kolaylıkla fark edeceğimize inanıyorum. Astana Film Festivali sürecinde Anadolu insanının yaşayışını sizlere tanıtırken, medeniyetimizin ortak yönlerini beraberce keşfedecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yoğum programlarına rağmen Kazakistan'a gelerek seyirci ile buluşan sanatçılarımıza, Yerli Düşünce Derneğine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu'ya, TİKA Bölge Koordinasyon Ofisimize, Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezine ve büyükelçiliğimiz çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel etkinliği dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlığının 25. Yılına ithaf ediyoruz. Türkiye, dost ve kardeş ülke Kazakistan'ı ilk tanıyan ülkedir. Kazaksitan'ın 25. Yılı kutlu olsun.” dedi.







Kaynaşmak İçin Sanat Çok Önemli



Türkiye İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA) Astana Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, sanatın toplumların birbirini tanıması, ilişkilerini geliştirmesi açısından güçlü araç olduğuna vurguladı. Çağlar 'Biz TİKA olarak bunun farkındayız. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesiyle başlamış olan bu Türk Filmleri Haftasını her alanda destekliyoruz. Projenin gelecekte Kırgızistan, Türkmenistan gibi diğer Türk ülkelerinde de gerçekleştirilmesinin planlandığını aktaran Ali İhsan Çağlar, dost ve kardeş ülkelere, Türk tarihini ve kültürünü daha da yakından tanıtma imkanı bulmaları için projeyi sonuna kadar desteklemeye devam edilecektir.” dedi.