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Velilerin en zorlu sınavı; okul seçimi

Türkiye’de eğitim sektöründe 2 milyona yakın kayıtlı öğrenciyi bekleyen TEOG öncesi veliler çocuklarına uygun eğitim kurumlarını araştırıyor.

Eğitim / 19 Aralık 2016 Pazartesi 10:19
Velilerin en zorlu sınavı; okul seçimi

26-27 Nisan 2017 tarihinde sınava girecek yaklaşık 1 milyon 174 bin 427 öğrenciyi ikinci dönem TEOG'da zorlu bir sınav bekliyor. Ancak maraton sınav sonuçlarıyla sonlanmıyor. Sınav sonrası hangi okulu seçeceklerine karar vermekte zorlanan veliler, çocukların geleceğine karar vermek için detaylı araştırma yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Bu noktada tek tek okul ziyaret ederek, okul tanıtım günlerinde kurumlar hakkında bilgi toplayan veliler, bu doğrultuda karar vermeye çalışıyor. Birbiriyle çakışan tanıtım günlerinin yanı sıra çalışan veliler, zaman darlığında tanıtım günlerinde mümkün olduğunca çok bilgi topluyor.

Eğitim sektöründeki ihtiyaca çözüm olmak amaçlı kurulan dijital platform olan “Hangi Okulda Okumalıyım” velilerin sorularına çözüm olma niteliğinde önemli bir kolaylığı sağladı. http://www.hangiokuldaokumaliyim.com/ web adresinden ulaşılan platformda okullar hakkında detay bilgiye ulaşılıyor. Çocukların farklı ihtiyaçlarına hitap eden okullar, sadece İstanbul değil tüm Türkiye'de araştırabiliyor. İl ve ilçe bazında fiyat aralığında ve sundukları olanaklar dahilinde görülebiliyor.

“www.hangiokuldaokumaliyim.com” web sayfası yetkililer, “Önceliğimiz çocuklarımızın mutlu ve gelişimlerine uygun eğitim alabilecekleri kurumları seçmelerine yardımcı olmak” dedi.

Kaynak : İHA

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