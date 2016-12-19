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Ukrayna'nın doğusunda kriz

Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışma sonucu 5 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı.

3. Sayfa / 19 Aralık 2016 Pazartesi 01:01
Ukrayna'nın doğusunda kriz

Ukrayna'nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışma sonucunda 5 Ukrayna askerinin öldüğü, 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Terörle Mücadele Karargahı basın merkezinden yapılan açıklamada, Svetlodarskaya Duga bölgesinde ayrılıkçıların havan topu ve büyük kalibreli silahlarla Ukrayna askerlerine saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıya karşı iki saatlik verilen mücadele sonunda ayrılıkçıların yenilgiye uğratıldığı vurgulanan açıklamada, Ukrayna birliğinden kayıpların olduğu, 5 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 4'ü hafif olmak üzere 6 askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçılardan 20 kişinin öldüğü, 30'a yakının ise yaralandığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Ukrayna'daki insan hakları ile ilgili yayınlanan 16. raporunda, Donbas'ta çatışmaların başlamasından bu yana 9 bin 758 kişinin öldüğü, 22 bin 779 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Kaynak : AA

ÇatışmaUkraynaTerörle MücadeleRusya


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