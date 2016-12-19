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TBMM'de CHP adına Deniz Baykal...

Anayasa değişikliğine ilişkin süreç başlarken, teklife karşı çıkan CHP de Meclis'te izleyeceği yol haritasını belirledi.

Siyaset / 19 Aralık 2016 Pazartesi 09:39
TBMM'de CHP adına Deniz Baykal...

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti meclisi üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılan 7 saatlik toplantıda, partinin görüşmelerde izleyeceği yol haritası belirlendi.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, o kararlar arasında şu unsurlar bulunuyor:

100 VEKİL KONUŞACAK
Komisyona kalabalık bir vekil grubu katılacak. En az 100 milletvekili düzenlemeye neden karşı çıktıklarını anlatacak.

KAVGA EDİLMEYECEK, İKNA EDİCİ DİL KULLANILACAK
Görüşmelerde söz alacak vekiller kavgadan uzak duracak. AK Partili ve MHP'li milletvekillerini ikna edici bir dil kullanılacak.

ÖNERGE VERİLMEYECEK
Paketin tümüne karşı çıkan ve 'Sistem değişikliği' olarak tanımlayan CHP, teklifi meşrulaştırmamak adına görüşmelerde önerge vermeyecek. Söz alacak vekiller, söylem birliği içinde olacak.

HEMEN SEÇİM OLACAK
CHP'nin hukukçu kurmayları, komisyonda görüşülecek düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, “Seçim kanunlarındaki değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmünün düzenlendiği Anayasa'nın 67. maddesinin 2019'a kadar askıya alındığını ifade ederek, 'Teklif kabul edilir edilmez, AK Parti seçim yasalarında değişiklik yapıp seçime gidecek' uyarısında bulunacak.

‘KADER OYLAMASI'
Anayasa değişikliğine karşı sadece Meclis'te değil, başkanlığa karşı çıkan tüm partilerin, STK'ların, vatanseverlerin ortak mücadele etmesini sağlayacak politika hayata geçirilecek. Değişikliğin Meclis'ten geçmesi durumunda, “Türkiye'nin kader oylaması” şeklinde kampanya yürütülecek.

BAYKAL ‘DESTAN' İSTEYECEK
Genel kurul görüşmeleri sırasında parti adınasürpriz bir isim, eski genel başkan Deniz Baykal kürsüye çıkacak. Baykal'ın, 2003'te 1 Mart tezkeresinin reddedilmesinde olduğu gibi yine Meclis'in ‘destan yazmasını' isteyeceği öğrenildi.

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