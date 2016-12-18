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Su borusu patlayınca ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu hattı bomba gibi patladı. Asfaltı yerinden söken şiddetli su patlaması nedeniyle 4 metrelik çukur açıldı.

3. Sayfa / 18 Aralık 2016 Pazar 23:17
Su borusu patlayınca ortalık savaş alanına döndü
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Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi üzerinde bulunan içme su boru hattında patlama meydana geldi.

Ana su hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden söküldü, kaldırım taşları yola fırladı. Savaş alanına dönen caddede 4 metrelik çukur açıldı. Su borusunun patlamasının ardından cadde bir anada göle döndü. Tüm yol su ile kaplanırken, bazı mandalina bahçeleri sular altında kaldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede kısa bir süre yol trafiğe kapandı. Şans eseri patlamanın olduğu caddeden kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi.

Suyun akmasını engellemek için ekipler mahalleye giden içme suyu hattının vanasını kapattı. Muski ekipleri boruyu tamir etmek için çalışmalara başladı.





Kaynak : İHA

İçme Suyu


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