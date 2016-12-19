Su ararken buldukları metan gazıyla ısınıyorlar

Muş'ta bahçelerini sulamak için sondaj çalışması yapan Biter ailesi, buldukları metan gazını değerlendirerek evlerinin ısınma problemini çözdü.



İl merkezine bağlı Çukurbağ köyünde yaşayan Biter ailesi, 9 yıl önce sondaj çalışmasıyla buldukları metan gazının çıktığı alana ev yaparak, yakıt masrafından kurtuldu.



Yaptırdıkları özel sobaya evin her yerine döşedikleri boruları takan aile, bu ilginç yöntemle evin hem tüp hem de yakıt ihtiyacını karşıladı.



Veysel Biter, gazetecilere yaptığı açıklamada, buldukları gaz sayesinde evlerini ısıtarak, yemeklerini pişirdiklerini söyledi.







Yıllardır odun, kömür ve tüpe para vermediklerini, çıkan gazı yaptırdıkları sobayla avantaja dönüştürdüklerini ifade eden Biter, şöyle konuştu:



'9 yıl önce babam bahçemizin su ihtiyacı için sondaj çalışması yaptı. Sondaj sırasında kuyunun yandığını fark ettik. Babam yanan kuyudan faydalanmak için kuyunun üzerine ev yaptı. Bu su kuyusunun üzerine bir soba yaptık. Sobaya uzun borular takarak evin ısınmasını sağladık. Yanan gaz sayesinde evimiz 24 saat sıcak oluyor. 9 yıldır odun, kömür ve tüpe tek kuruş vermedik. Evimiz 24 saat sıcak olduğu için köydeki gençlerle hep bizim evde toplanıp zaman geçiriyoruz.'



Buldukları gazın evi çok iyi ısıttığını belirten Veysel Biter, kışın en soğuk günlerinde bile evin iyi ısındığını ve bazen sıcak nedeniyle pencereleri bile açtıklarını da sözlerine ekledi.





Kaynak : AA