Şehidimizin adı açıklandı

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 118’inci gününde Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Fatih Olcay'ın şehit olduğunu açıkladı.



Açıklamaya göre, harekatın 118’inci gününde terör örgütü DEAŞ’lı 218 hedefi karadan ve havadan bombalanarak imha edildi.



Harekatta 11 terörist etkisiz hale getirildi, Özgür Suriye Ordusu’nun da 4 askeri yaralandı.



Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:



DEAŞ’DAN BOMBALI ARAÇLA SALDIRI



"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 11 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 muhalif yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütünün El Bab meskun mahallinde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı sonucu ÖSO unsurlarına destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman 1 personelimiz maalesef şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, TSK personelimize ve yüce milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 156 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak baskı altında tutulmuş/ imha edilmiş/ etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 52 hedef imha edilmiştir."



TERÖRİSTLERİN SİLAH DEPOLARI VURULDU



Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında silah depolarının da bulunduğu 208 hedef imha edildi.



AFYONKARAHİSAR'DA YAS



Fırat Kalkanı Harekatı’nda görev alan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Fatih Olcay’ın şehadet haberi, Afyonkarahisar’ın Çay İlçesi’ndeki ailesine verildi. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 118’inci gününde El Bab’da düzenlenen bombalı araçlı saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay şehit oldu. Şehit Olcay’ın, Çay’a bağlı Karacaören Beldesi’nde oturan ailesine acı haber Afyonkarahisar’dan gelen heyet tarafından verildi. Ailenin 4 çocuğundan ikincisi olan şehidin haberini alan babası Ramazan ve annesi Emine Olcay büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşular eve gelmeye başladı. Bekar olan şehit Fatih Olcay’ın 1 yıl önce askerlik görevini tamamladıktan sonra uzman Onbaşı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı belirtildi. Şehidin kardeşi Erhan Olcay’ın ise Diyarbakır’da vatani görevini sürdürdüğü kaydedildi.