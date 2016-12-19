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Şam’dan Halep'e gelen turistler yıkıntılar arasında poz verdi

Halep’in doğusu, Esad güçlerinin kuşatmasından çıkış umudu arıyor. Kentin Esad kontrolüne geçen öbür yüzünde ise Şam’dan gelip savaş yıkıntıları arasında poz veren turistler var.

Dünya / 19 Aralık 2016 Pazartesi 09:29
Şam’dan Halep'e gelen turistler yıkıntılar arasında poz verdi
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Suriye'nin Halep kentinde on binlerce kişinin yaşadığı insanlık dramı, yıkıntılar arasında macera arayanların adresi oldu.

Doğu Halep'te Esad güçleri ve onların destekçisi Hizbullah milislerinin kuşatması altındaki bölgede yaşayan yaklaşık 100 bin kişinin tahliyesi, ilk bin 500 kişilik konvoyun ardından durdurulmuştu.

Tahliye sırasında açılan ateşte 100'e yakın sivil öldü.

Kentte can pazarı yaşanırken Başkent Şam'dan gelen turistler kentin harabeye dönen Halep Kalesi, Emeviye Camii ve diğer tarihi bölgeleri gezip fotoğraf çektiriyor.

Fotoğraflarda, savaş turistlerinin UNESCO Dünya Mirası'na girmiş olan yapıların yıkıntıları önünde gülümseyerek poz verdiği görülüyor.

Suriye Turizm Bakanlığı, 6 yıldır süren iç savaşa rağmen ülkenin turizmini canlı tutmak için kampanyalarını sürdürüyor.

Kaynak : Habertürk

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