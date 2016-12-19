Rusya'da vücut losyonu içen 41 kişi öldü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk kentinde içinde alkol bulunan vücut losyonu içen en az 41 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hastanede tedavi gören 16 kişinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı.



2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü olayı “korkunç bir trajedi” olarak nitelendirdi. Başbakan Dmitry Medvedev ise, kabine toplantısında yetkililerin bu tür ürünlerin yasaklanması ifadesini kullandı.



Rusya'da alkol içeren sıvıların tüketilmesinden kaynaklanan zehirlenme vakalarına sıkça rastlanıyor



Kaynak : İHA