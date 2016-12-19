Rus elçiye suikastte FETÖ izi

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ terör örgütü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halk tarafından püskürtüldü.



Hain darbe girişiminden sonra FETÖ üyelerine yönelik geniş çapta operasyonlar başlatıldı ve devlet birimlerinde FETÖ temizliği yapıldı. FETÖ ile ilişkisi olan asker ve polislerin görevden uzaklaştırılmasına rağmen, bazı örgüt üyeleri kendini gizledi.



ELÇİYİ VURAN FETÖ'CÜ BİR POLİS

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini düzelttiği dönemde harekete geçen FETÖ'cü hain çevik kuvvet polisi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni öldürdü.







RUS UÇAĞINI DA DÜŞÜRMÜŞTÜLER

FETÖ'cü pilotlar, geçtiğimiz yıl Rusya'ya ait savaş uçağını düşürerk iki ülke arasındaki ilişkileri bozmuştu.

