USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Rus elçiye suikastte FETÖ izi

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri yeniden bozmaya çalışan FETÖ, çevik kuvvet polisini kullanarak Rus Büyükelçisi'ni öldürdü.

Güncel / 19 Aralık 2016 Pazartesi 21:17
Rus elçiye suikastte FETÖ izi

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ terör örgütü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halk tarafından püskürtüldü.

Hain darbe girişiminden sonra FETÖ üyelerine yönelik geniş çapta operasyonlar başlatıldı ve devlet birimlerinde FETÖ temizliği yapıldı. FETÖ ile ilişkisi olan asker ve polislerin görevden uzaklaştırılmasına rağmen, bazı örgüt üyeleri kendini gizledi.

ELÇİYİ VURAN FETÖ'CÜ BİR POLİS
Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini düzelttiği dönemde harekete geçen FETÖ'cü hain çevik kuvvet polisi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni öldürdü.



RUS UÇAĞINI DA DÜŞÜRMÜŞTÜLER
FETÖ'cü pilotlar, geçtiğimiz yıl Rusya'ya ait savaş uçağını düşürerk iki ülke arasındaki ilişkileri bozmuştu.

Andrey KarlovSilahlı SaldırganFetö Terör ÖrgütüSilahlı Saldırı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı