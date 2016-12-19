Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı resim sergisinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ölü olarak ele geçirilen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın memleketi olan Aydın'ın Söke ilçesinde operasyon başlatıldı.



Polis eşliğinde Altıntaş'ın ailesinin yaşadığı Söke'nin Çeltikçi Mahallesi'ndeki adrese gelen cumhuriyet savcısı evde arama başlattı. İlçede başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kadın, sorgulanmak üzere Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



SALDIRGANIN ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI



Saldırgan polisin ev arkadaşı olan polis de soruşturma kapsamında gözaltına alındı





Kaynak : İHA