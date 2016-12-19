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Rus askeri uçağı düştü

Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde 39 kişi taşıyan bir uçak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan herkesin hayatta olduğunu, 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

Dünya / 19 Aralık 2016 Pazartesi 09:55
Rus askeri uçağı düştü

Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde 32 personel ve 7 mürettebatı bulunan Rusya Savunma Bakanlığı ait uçak düştü. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 kişinin yaralandığı ifade ederek, uçakta bulunanların kurtulduğu aktarıldı. Uçağın kötü hava nedeniyle düşmüş olabileceği bildirildi.

Uçağın üç parçaya ayrıldığı ifade edilirken, 3 adet helikopterin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Kaynak : İHA

Savunma BakanlığıRusya


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