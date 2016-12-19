USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Poşetlerin içinden 5 ceset çıktı

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bir kamyonetin içinde poşetlere sarılı 5 ceset bulundu.

3. Sayfa / 19 Aralık 2016 Pazartesi 02:11
Poşetlerin içinden 5 ceset çıktı

Başsavcı Eduardo Almaguer, silahlı kişilerin kamyonetlerle gezdiğine dair alınan ihbar sonrasında, polisin arama başlattığını ve bir kamyonetin bagajında poşetlere sarılı 5 ceset bulduğunu belirtti.

Polisin, cinayetle ilgisi olduğu sanılan 10 kişiyi gözaltına aldığını söyleyen Almaguer, Guadalajara kenti yakınlarındaki bazı kamyonetlere de el konulduğunu ifade etti.

Almaguer, müfettişlerin, cesetlerin kimlik tespiti için çalışma başlattığını bildirdi.

Jalisco eyaletinde Meksika'nın en güçlü uyuşturucu karteli olarak kabul edilen 'Jalisco Yeni Nesil' isimli kartelin hakim olduğu biliniyor.

'Jalisco Yeni Nesil' çetesi, geçen yıl nisan ayında polis konvoyuna saldırarak 15 polisin, 1 Mayıs'ta da bir askeri helikopteri düşürerek 6 askerin ölümüne neden olmuştu. Meksika güvenlik güçleriyle çete üyeleri arasında 23 Mayıs 2015'te çıkan çatışmada 42 çete üyesi öldürülmüştü.

Kaynak : AA

Kimlik TespitiCinayetUyuşturucuMeksika


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı