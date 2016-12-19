PKK/KCK operasyonlarında 924 gözaltı

İçişleri Bakanlığınca, geçen hafta PKK/KCK terör örgütüne yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 924 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

213 operasyon gerçekleştirildi



İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, geçen hafta jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri, polis özel harekat ile Türk Silahlı Kuvvetlerince toplam 213 operasyonun gerçekleştirildiği, operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği, biri yaralı 5 teröristin yakalandığı bildirildi. Operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ait 24 sığınak ile, tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Kaynak : AA