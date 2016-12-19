USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

PKK hesapları o ülkeden yönetiliyor

Twitter fenomeni Tuğrul Yılmaz, terör örgütlerinin lehine paylaşım yapan hesapların yüzde 80'inin Almanya merkezli olduğunu gün yüzüne çıkardı.

Güncel / 19 Aralık 2016 Pazartesi 00:12
PKK hesapları o ülkeden yönetiliyor

Terör örgütleri Türkiye'yi hain saldırılarla hedef almaya devam ederken, sosyal medya mecralarındaki faaliyetleri ise dikkati çekiyor. Twitter ve Facebook'taki bu hesaplar, PKK'nın saldırıları üzerinden hain bir provokasyon sahneliyor.

SüperHaberTv'de İzzet Çapa'ya konuşan Twitter fenomeni Tuğrul Yılmaz'ın PKK hesaplarına yönelik tespitleri ise tabloyu gözler önüne serdi.

YÜZDE 80'İ ALMANYA IP'Lİ

Terör örgütlerinin lehine paylaşım yapan hesapların yüzde 80'inin Almanya IP'li olduğuna işaret eden Yılmaz, 'Avrupa falan demiyorum, direk Almanya. Çıkan her tantanada ülke karşıtı hashtag'lerin de hepsi Almanya'dan başlatılıyor. Olaylar manipüle ediliyor. Bu kanıtlanabilir bir şey' dedi.

SON HASHTAG DÜSSELDORF'TA AÇILDI

Son günlerde dolardaki dalgalanmaların ardından Twitter'da başlatılan 'Dolar 3.350, ekonomi batıyor' kampanyasından da Almanya çıktı. Söz konusu etiketin çıkış yerinin Düsseldorf olduğu öğrenildi.

Sosyal Medyaİzzet ÇapaPkkTürkiyeProvokasyon


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı