PKK hesapları o ülkeden yönetiliyor

Terör örgütleri Türkiye'yi hain saldırılarla hedef almaya devam ederken, sosyal medya mecralarındaki faaliyetleri ise dikkati çekiyor. Twitter ve Facebook'taki bu hesaplar, PKK'nın saldırıları üzerinden hain bir provokasyon sahneliyor.



SüperHaberTv'de İzzet Çapa'ya konuşan Twitter fenomeni Tuğrul Yılmaz'ın PKK hesaplarına yönelik tespitleri ise tabloyu gözler önüne serdi.



YÜZDE 80'İ ALMANYA IP'Lİ



Terör örgütlerinin lehine paylaşım yapan hesapların yüzde 80'inin Almanya IP'li olduğuna işaret eden Yılmaz, 'Avrupa falan demiyorum, direk Almanya. Çıkan her tantanada ülke karşıtı hashtag'lerin de hepsi Almanya'dan başlatılıyor. Olaylar manipüle ediliyor. Bu kanıtlanabilir bir şey' dedi.



SON HASHTAG DÜSSELDORF'TA AÇILDI



Son günlerde dolardaki dalgalanmaların ardından Twitter'da başlatılan 'Dolar 3.350, ekonomi batıyor' kampanyasından da Almanya çıktı. Söz konusu etiketin çıkış yerinin Düsseldorf olduğu öğrenildi.