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Perdeler dolu salona açıldı

Devlet Tiyatroları 2015-2016 sezonunda tüm sahnelerde toplam yüzde 87 doluluk oranına ulaştı.

Kültür-Sanat / 18 Aralık 2016 Pazar 11:28
Perdeler dolu salona açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığından CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan'ın Devlet Tiyatrolarının faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesine verilen yanıtta, sahnelerin doluluk oranlarına ilişkin bilgiler verildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 2015-2016 tiyatro sezonunda 12'si yerleşik Tiyatro Müdürlüğü, 11'i turne düzeninde gidilen müdürlükler olmak üzere 23 ilde hizmet verdiğinin belirtildiği yanıtta, sezonda 139 farklı oyunun 5 bin 316 kez sahnelendiği ifade edildi.

Devlet Tiyatrolarının 2015-2016 sezonunda 59 farklı ile yurtiçi turne düzenlediği belirtilen yanıtta, Ağrı, Amasya, Ardahan, Bilecik, Bingöl, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Karaman, Kilis, Kocaeli, Kütahya, İçel, Muğla, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van, Yozgat ve Yalova'da ise oyun sahnelenmediği kaydedildi.

Yanıtta, ayrıca 2015-2016 sezonunda tüm sahnelerde toplam yüzde 87 doluluk oranına ulaşıldığı da vurgulandı. Kaynak : AA

Devlet Tiyatroları


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