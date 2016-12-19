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ODTÜ'de şehitler anısına yürüyüş yapanları tehdit ettiler

ODTÜ'de karşıt görüşlü öğrenciler, şehitler anısına yürüyüş yapıldıktan sonra duvarlara afiş astı.

Güncel / 19 Aralık 2016 Pazartesi 14:32
ODTÜ'de şehitler anısına yürüyüş yapanları tehdit ettiler

Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısının ardından ellerinde Türk bayrakları ile toplanan bir grup ODTÜ'lü öğrenci, terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısını protesto etmişti.

Dün de Kayseri'deki terör saldırısını protesto etmek için yürüyüş yapan ODTÜ'lüleri karşıt görüşteki öğrenciler tehdit etti.

KARŞIT GÖRÜŞLÜ ODTÜ'LÜLERDEN ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜYENLERE TEHDİT
Şehitler için yapılan yürüyüşün ardından DEV-GENÇ üyesi öğrenciler,'19-22 Aralık katliamı şehitler anısına' ,'Kahramanlar ölmez halk yenilmez' başlıklı afişler hazırlayarak duvarlara astı ve yürüyüşe katılan ODTÜ'lülere baskı kurmaya çalıştı.


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