Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan'da siyasi gruplar arasında çetin süren pazarlıklardan sonra Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığından yeni hükümeti oluşturan kabine listesi Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın onayından sonra açıklandı.



Lübnan'da yaklaşık bir buçuk ay süren siyasi temaslardan sonra Cumhurbaşkanı Avn'ın onayıyla Müstakbel hareketi lideri Hariri başbakanlığındaki 30 sandalyeden oluşan yeni hükümet açıklandı.



Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de katılımıyla gerçekleştirilen üçlü zirveden sonra Bakanlar Kurulu Sekreteri Fuad Filfil, Temmam Selam hükümetinin istifası ve Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Hariri tarafından imzalanan yeni hükümetin bakanlarını açılladı.



Açıklanan kabinede icracı bakanlıklardan İçişleri Bakanlığında Müstakbel Hareketinden Nihad Maşnuk, Dışişleri Bakanığında Özgür Yurtsever Hareketinden Cibran Basil ve Maliye Bakanlığında ise Emel Hareketinden Ali Hasan Halil koltuğunu korurken, Savunma Bakanlığına Yakup Sarraf getirildi.



Daha önceki hükümette 24 olan bakan sayısı yeni hükümette 30'a ulaşırken 5 yeni bakanlık kurulduğu ifade edildi. Yeni kurulan Bakanlıklar ise şöyle; Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Mülteciler Bakanlığı, Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı, Kadın Bakanlığı ve İnsan Hakları Bakanlığı.



Başbakan Hariri yaptığı açıklamada kurulan yeni hükümetin ulusal uzlaşı hükümeti olduğunu ve mümkün olduğu kadarıyla ülkedeki krizlerin üstesinden gelmeye çalışacağını söyledi.



Hariri, 'İlk görevimiz nisbi temsil sistemini içeren yeni seçim yasasını parlamentoya taşımak. Kurulan yeni kabine seçim hükümetidir.' diye konuştu.



Lübnan'daki yeni hükümet ise şöyle şekillendi:



1- Başbakan Saad Hariri



2- Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Gassan Hasbani



3- Savunma Bakanlığına Yakup Sarraf



4- Dışişleri Bakanı Özgür Yurtsever Hareketinden Cibran Basil



5- Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanlığına Marada Hareketinden Joseph Fenianos



6- Kültür Bakanlığına Müstakbel Hareketinden Gattas Hury



7- Devlet Bakanı Suriye Nasyonel Sosyalist Partisinden Ali Kanso



8- Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığına Özgür Yurtsever Hareketinden Nicola Tuveyni



9- Kalkınmadan sorumlu Devlet Bakanlığına İnaye İzzeddin



10- Devlet Bakanı İlerlemeci Sosyalist Partisinden Emin Şukeyr



11- Mülteciler Bakanlığına Müstakbel Hareketinden Mein el-Merabi



12- Maliye Bakanlığına Hizbullah milletvekili Ali Hasan Halil



13- Gençlik ve Spor Bakanlığına Hizbullah Milletvekili Muhammed Fineyş



14-Enerji Bakanlığına Özgür Yurtsever Hareketinden Cesar Ebu Halil



15- Kadın Bakanı Müstakbel Hareketinden Jean Kassabyan



16- İletişim Bakanlığına Lübnan Güçlerinden Melhem Reyaşi



17- Sosyal İşler Bakanlığına Lübnan Güçlerinden Pierre Bou Assi



18- Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı'na İlerlemeci Sosyalist Partisinden Mervan Hammadi



19- Tarım Bakanlığına Emel Hareketinden Gazi Zuaytir



20- İçişleri Bakanı Mütakbel Hareketinden Nihad Maşnuk



21- Telekominikasyon Bakanlığına Müstakbel Partisinden Cemal Cerrah



22- Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanlığına Müstakbel Hareketinden Mişel Firavn



23- Turizm Bakanı Lübnan Güçlerinden Ovades Kabnayan



22- Çalışma Bakanı Müstakbel Hareketinden Muhammed Kabbara



24- Sanayi Bakanı Hizbullah milletvekili Hüseyin Hac Hasan (koltuğunu korudu)



25- Yerinden Edilmişler Bakanı Demokrasi Partisinden Emir Talal Arslan



26- Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına Özgür Yurtsever Hareketinden Raed el-Hury



27- Adalet Bakanlığına Özgür Yurtsever Hareketinden Selim Cerissati



28- Çevre Bakanlığına Tarık el-Hatip



29- Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı (Cumhurbaşkanı Avn tarafından gösterildi) Pierre Rafful



30- Mülteciler Bakanlığına Müstakbel Hareketinden Mein el-Merabi



- Kabine pazarlıkları



Lübnan'da mezhepsel kotalarla belirlenen görev dağılımı hükümet pazarlıklarının çetin ve uzun geçmesine neden oldu. Ayrıca icracı bakanlık olarak kabul edilen içişleri, dışişleri, savunma ve maliye bakanlıklarının kime verileceği konusu da süreci uzatan bir başka faktördü.



Yerel basındaki haberlere göre, Hristiyan Ketaib Partisine teklif edilen 'Devlet Bakanlığı' koltuğunu yeterli görmeyen parti lideri Sami Cemayel'in yeni hükümette yer almayı reddettiği ifade edildi.



Ayrıca Suriye ve Hizbullah karşıtlığıyla tanınan Maruni Hristiyan Lübnan Güçlerinin içişleri, dışişleri, savunma ya da maliye bakanlıklarından birini talep etmesinin Hizbullah tarafından veto edildiği yerel basında yer almıştı.



Lübnan'da iki buçuk yıllık krizden sonra 31 Ekim'de cumhurbaşkanı seçilen Mişel Avn ülkeyi 2017 Haziran ayında yapılması planlanan genel seçimlere götürecek yeni hükümeti kurma görevini 3 Kasım'da eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'ye vermişti.



- Saad Hariri kimdir?



Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri (46), 2005 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Lübnan'ın eski Başbakanı Sünni siyasetçi Refik Hariri'nin oğlu. Babasının ölümünden sonra Müstakbel Hareketinin başına geçen Saad Hariri, 2009-2011 yılları arasında başbakan olarak görev yaptı.



Hariri, siyasi kariyerinin yanı sıra babasından kalan inşaat, telekomünikasyon ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketleriyle Lübnan'ın önde gelen iş adamları arasında yer alıyor.



Kaynak : AA