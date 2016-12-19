Kütahya Belediye Başkanı canlı yayında kadınlardan özür diledi

Kütahya Belediyesi'nin yeni evlenen çiftlere dağıttığı bir kitap geçtiğimiz haftanın en çok tartışılan konusu olmuştu. Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, konuyla ilgili hafta sonları Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiye'm programında Tahir Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı. Saraçoğlu, söz konusu kitabın 20 yıldır tüm kitapçılarda satıldığını ve Belediye'nin bir yayını olmadığını söyledi. Ancak kitabı, 2014 itibariyle yeni evlenen çiftlere, evliliklerinde kendilerine rehber edinmeleri amacıyla ücretsiz dağıttıklarını belirtti. Saraçoğlu sözlerine şöyle devam etti:



“ Bu kitabın yayınlanması için gerekli tüm izinler alınmış, basımında ve dağıtımında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Biz de Kütahya Belediyesi olarak bir kitapçıdan bu kitabı aldık ve yeni evlenen çiftlere hediye ediyoruz. Kitabın içeriği Belediye'nin fikirleri değildir; yazarın Ayet, Hadis ve bilimsel çalışmalarının bir ürünüdür.”



Tahir Sarıkaya'nın “Siz bu kitabı tasvip ediyor musunuz?” sorusu üzerine Saraçoğlu, '400 sayfalık bu kitabın bazı bölümlerinde sıkıntılar, kabul etmediğimiz bazı konular olabilir. Tüm kitaplar doğruyu anlatacak diye bir kaide yok. Bu nedenle kitabı dağıttığımız kardeşlerimiz, içinden yanlışları ayıklayabilir diye düşünüyorum. Biz 2 yıldır bu kitabı dağıtıyoruz. Hiçbir hemşerimizden bu güne kadar bir şikayet almadık' dedi.



Saraçoğlu, “Piyasada aile hayatı üzerine çok sayıda kitap var, Neden onları dağıtmadınız?” sorusu üzerine: “Onları da değerlendirebiliriz tabi. Bu konuda bizim Kültür Müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar neticesinde kitapları dağıtıyoruz. Hatta bize TBMM'nin kütüphanesinde de bu kitabın bulunduğunu söylediler.” dedi.



Söz konusu kitapta yer alan “Sevişirken konuşursanız çocuğunuz kekeme olur” ifadelerine katılmadığını belirten Kamil Saraçoğlu, İlahiyat mezunu olduğunu ve bu ifadelere katılmanın mümkün olmadığını belirtti.



Saraçoğlu, Türkiye gündeminin bu kadar yoğun olmasına rağmen, bazı partilerin bu kitabı haberlere taşıması ve gündemi meşgul etmesini kınadı. Ardından canlı yayında kadınlardan özür diledi.



Saraçoğlu: “Söz konusu kitap bilimsel bir kitap, içinde yazılanlar da yazarı bağlar. Ancak biz kadınlarımızı üzdüysek özür dileriz. Özür dilememizde bir sıkıntı yok. Biz halkımıza için buradayız.” dedi.



Hasan Çalışkan'ın yazdığı ve Kütahya Belediyesi'nin ücretsiz dağıttığı 394 sayfalık ''Evlilik ve Aile Hayatı'' adlı kitap, tepki çeken ifadelere yer veriyor.



Kitapta 'Çok eşlilik yararlıdır, 'Kocanın haklarından biri de 'karısını dövme' hakkı', 'Kadın yabancı erkeklerle kocasının izni olmadan konuşamaz, evden çıkamaz, çalışamaz', 'Evin erkeği öfkelendiğinde evin hanımı hemen susmalı, özür dilemeli' gibi söylemler yer alıyor.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel