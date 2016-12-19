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Karlov'a yönelik saldırıya yayın kısıtlaması

RTÜK tarafından, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un saldırıya uğramasına ilişkin Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiği duyuruldu.

Medya / 19 Aralık 2016 Pazartesi 20:02
Karlov'a yönelik saldırıya yayın kısıtlaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un saldırıya uğramasına ilişkin Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiği duyuruldu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinde 'Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda' geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Saldırının da bu hüküm çerçevesinde olduğunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili Başbakanlığın yazısıyla geçici yayın yasağı getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 'Resmi Makamlarca yapılan açıklamalar dışında tüm medya hizmet sağlayıcıların haber, görüntü ve yorumlara yer vermemesini kapsamaktadır.' ifadesine yer verildi.

Kaynak : AA

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