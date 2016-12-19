Olay, sabah saat 08.00 sularında Fatih'e bağlı Ordu Caddesi'nde bir döviz bürosu önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 2 kurye yanlarında para dolu çanta ile birlikte çalıştıkları döviz bürosuna geldikleri esnada silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı. Gaspçılarla, kuryeler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Ardından gaspçılar, silahlarını çekerek 2 kuryeyi de bacağından vurdu. Kuryeler yere yığılırken, şüpheliler ise para dolu çantayı alarak yabancı plakalı araçla olay yerinde kaçtı. Şüpheliler bir süre sonra yabancı plakalı aracı bir otoparka bırakarak, kayıplara karıştı.



ÇANTADA ADETA SERVET VARDI



Yaralı kuryeler hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerine geldi. Olay yerinde ve döviz bürosunda incelemelerde bulunan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralanan kuryelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, gaspçıların aldığı çantanın içinde 1 milyon TL, 100 bin dolar ve 30 bin Euro olduğu öğrenildi.



Olayı yerinde bulunan bir esnaf,” Döviz bürosunun önünde kalabalık toplanmıştı. Ben geldiğimde yaralı bir çalışan yerde yatıyordu. Ayağından vurulmuştu. Olay yerine polis ekipleri geldi. Yaralı, bir taksici tarafından hastaneye götürüldü” ifadelerini kullandı.



Gaspçıların aracı bıraktığı otopark çalışanı ise,” 2 kişi arabayı otoparka bırakıp kaçtılar. Yüzleri maskeli değildi. Sakallı 2 kişiydiler” dedi.



Polis ekipleri kaçan şüphelileri arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak : İHA