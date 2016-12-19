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HDP milletvekili Emin Adıyaman gözaltına alındı

HDP'li Mehmet Emin Adıyaman misafir olarak kaldığı evde gözaltına alındı.

3. Sayfa / 19 Aralık 2016 Pazartesi 10:29
HDP milletvekili Emin Adıyaman gözaltına alındı

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Gaziantep'te gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü.

Hafta sonu parti çalışmaları için Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ile birlikte kente gelen Mehmet Emin Adıyaman, gece geç saatlerde misafir olarak kaldığı eve giden polisler tarafından gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle görülen bir davada hakkında zorla getirme kararı verildiği öğrenilen milletvekili Adıyaman, polisler tarafından misafir olarak kaldığı evde gözaltına alındı ve sabah saat 06.00 uçağı ile Ankara'ya götürüldü.

Adıyaman'ın, hakkında zorla getirme kararı verilen davanın ise bugün Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi. Kaynak : DHA

Ankara EmniyetiTerörle Mücadele


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