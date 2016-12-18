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HDP istedi CNN Türk özür diledi

CNN Türk'ten "HDP binalarına saldırılar" haberinde kullandığı "terörle mücadelede önemli rol oynuyor" yazısı için özür geldi.

Televizyon / 18 Aralık 2016 Pazar 16:07
HDP istedi CNN Türk özür diledi

CNN Türk operatörleri, 'HDP binalarına saldırılar' haberinin alt bandına 'terörle mücadelede önemli rol oynuyor' yazınca tepki toplamıştı.

'VAHİM HATADAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ'
Bunun üzerine CNN Türk'ten bir açıklama yapıldı.

Teknik ve operatör hatasından kaynaklı yanlışlık yapıldığı öne sürülen açıklamada 'Yanlışlıkla bir önceki haberin alt başlığı ile, “HDP Binalarına Saldırı” haberinin üst başlığı birlikte kullanılmış ve hata fark edildiği an yayından alınmıştır. Bu vahim hatadan dolayı özür dileriz' denildi.






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