Halep'te tahliyeler devam ediyor

Halep'te abluka altındaki binlerce insanı tahliye etmek için sürdürülen diplomasi trafiği nihayet sonuç verdi. Tahliye edilmeyi beklerken Foe bölgesine gönderilen otobüslerin yakılması üzerine dördüncü kez sekteye uğrayan tahliye trafiği dün gece yeniden başladı.



Dün gece yarısı içinde aralarında 41 yetim çocuğun da bulunduğu 500 sivil 5 otobüs ile Halep'ten çıkarıldı. Kadın ve çocuklardan oluşan savaş mağdurları, Halep'in batısındaki Han El Assel bölgesine getirildi.



Dün geceden bu yana 95 otobüs ve çoğunluğu kadın ile çocuklardan oluşan 4 bin aile tahliye edildi. Halep'in batısındaki Han El Assel bölgesindeki Raşidine noktasına getirilen Haleplileri İHH İnsani Yardım Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri karşıladı. Abluka altındaki Halep'ten uzun süren uğraşlar sonrasında çıkmayı başaran ailelerin yüzlerinin güldüğü görüldü.







Bazı çocukların yanlarında kafesleri ile birlikte kuşlarını getirmesi dikkat çekti. Kuşlarına sıkıca sarılan çocuklar, İdlib'teki akrabaların yanına gitti. Ailelere gıda yardımı yapılırken, kalacak yeri olmayanlar ise çadırlara götürüldü. Çocuklara ise kılık kıyafetler ve oyuncaklar hediye edildi. Yolculuğun uzun sürdüğünü ifade eden çocuklar, rejim güçleri tarafından zor şartlar altında çıkarıldıklarını, yollarda perişan olduklarını ve aramalarda ise insanları soyduklarını ifade ettiler.







Dün akşam saatlerinde tahliye işlemlerinin yeniden başlamasıyla aralarında 41 kimsesiz çocuğun bulunduğu 500 kişilik ilk kafile 8 saat süren yolculuk ve bekleyişin ardından gece saat 00:20 sularında Halep'in batısındaki Han El Assel bölgesindeki Raşidine noktasına getirilmişti. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu ilk kafile 5 otobüsle gelmişti. Kaynak : İHA