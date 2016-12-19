Halep'i dünyaya duyuran Bana Türkiye'ye gelecek

Çavuşoğlu, Moskova'da yapılacak Türkiye-İran-Rusya toplantısı için Ankara'dan ayrılmadan önce Esenboğa Havalimanı'nda, AA muhabirine Halep'teki son durumu değerlendirdi.



Halep'te ateşkes ve tahliye için Türkiye'nin uluslararası platformda yürüttüğü diplomatik çabalara dikkati çeken Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece bizzat liderlik ettiğini vurguladı.



Halep'te öncelikli amacın yaşanan insanlık dramının durdurulması olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 'Anlaşmaların sağlanmasında herkes Türkiye'ye güvendi. Burada Rusya'nın da hakkını yemeyelim, onlar da sürekli katkı sağladılar. Neticede dün gece itibarıyla tahliyeler başladı. Şu anda 20 binin üzerinde insan kurtarıldı.' dedi.



Tahliye edilenler arasında Halep'teki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden annesiyle birlikte duyuran 7 yaşındaki kız çocuğu Bana 'nın da olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Bana tüm dünyaya seslenmişti 'bizi kurtarın' diye. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bana yönelik de çağrılarda bulundu Twitter'da. Ben de kendisine cevap verdim, 'Merak etmeyin, sesinizi duyduk, çaba sarfediyoruz.' diye.' dedi.



Bu çağrıdan sonra başlayan tahliye sürecinin 6. konvoydan sonra tıkanması üzerine Bana'nın Türkiye'ye ateşkesin sağlanması konusunda bir yardım çağrısında daha bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



'Çok şükür o da nasip oldu. Bana ve ailesi ikinci başlayan süreçte ilk kurtarılan kişilerden oldu ve onları Türkiye'ye alıyoruz. 19 kişilik bir aile. İnşallah Ankara'ya da getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı görmek istiyor, Başbakanımızı görmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da Bana ve ailesini görmek istiyor. Böyle bir duygusal bağ oluştu bu süreçte, tüm dünyayla oluştu. Çok yorumlar görüyoruz, gerek Türkiye'nin ilgisiyle de ilgili. Herkes bu olaya insani ve vicdani açıdan bakıyor. Bir şeyi de görüyorlar; tüm dünya duyarsız kalırken Cumhurbaşkanımız ve Türkiye duyarsız kalmadı. Bu çocuğun oradan minik yüreğiyle seslenişine duyarsız kalmadı, hassasiyet gösterdi. Tüm dünya da bunun farkında.'



Çavuşoğlu, bu gelişmenin Türkiye'nin yürüttüğü insani dış politikanın bir yansıması olduğuna dikkati çekerek, 'Şimdi herkes, kurtulduktan sonra reklam yapmaya çalışıyor bu çocuk ve ailesi üzerinden. Bu da çok yanlış. Kimsenin popülizm içine girmemesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte de Bana'ya ve ailesine sahip çıkmak istiyoruz.' dedi.



Bana ve ailesi, sabah saatlerinde tahliye edilerek Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e getirilmişti.



Doğu Halep'in Katırcı mahallesinde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma, 3 ay önce Twitter'da açtıkları hesapla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu.



Anne Fatma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na iki kez mesaj atarak yardım çağrısı yapmış, Çavuşoğlu da yanıtında kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte Bana'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti.



Anne ve kızın yaklaşık 320 bin takipçisi bulunuyor.



Kaynak : AA