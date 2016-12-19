USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Genç kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı

Beşiktaş Levent’te lüks bir AVM’den çıkarak evine doğru giden genç kadın, kendisine çarpan hafriyat kamyonunun altında kaldı.

3. Sayfa / 19 Aralık 2016 Pazartesi 09:33
Genç kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Olay, cuma günü 16.30 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi ile Dede Korkut Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent'teki lüks AVM'den çıkarak evine doğru giden Havva A., yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada genç kadına, cadde üzerinden sokağa giriş yapan 34 UT 2632 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren kadın, kamyon şoförünün aniden frene basmasıyla ezilmekten son anda kurtuldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan kadını kamyonun altından alarak ambulansa kaldırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın şokunu atlatamadığı görülen kadını vatandaşların konuşarak sakinleştirdiği görüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

Hafriyat Kamyonu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı