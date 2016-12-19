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Fırat Üniversitesi yurtdışı tanıtımlarını sürdürüyor

Fırat Üniversitesi, yabancı öğrenci sayısını artırmak amacıyla uluslararası düzenlenen fuarlara katılarak, Elazığ’ı ve Fırat Üniversitesi’ni tanıtıp, yabancı öğrencilerin ilgisini Fırat Üniversitesine çekiyor.

Eğitim / 19 Aralık 2016 Pazartesi 14:47
Fırat Üniversitesi yurtdışı tanıtımlarını sürdürüyor

Çeşitli ülkelerde yapılan ve Ekonomi Bakanlığı'nın desteklediği yurtdışı tanıtım fuarlarına katılan Fırat Üniversitesi, yaptığı tanıtım faaliyetleriyle yabancı öğrenci sayısını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi, Bosna Hersek, Fas ve Hindistan'da düzenlenen fuarlara katıldı.

Fırat Üniversitesi'ni dünya çapında söz sahibi yapmak ve Elazığ'a eğitim turizmi noktasında katkıda bulunmak amacıyla yurt dışı tanıtımları sürdürdüklerini belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, yabancı öğrenci sayısını artırmak noktasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Kaynak : İHA

Fırat ÜniversitesiYabancı Öğrenci


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