Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde 1 Türk askeri şehit oldu, 9'u da yaralandı.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın 118'inci gününde Suriye'nin El Bab bölgesinde, bombalı araçla yapılan saldırıda 1 Uzman Çavuş şehit olurken, 9 asker de yaralandı. Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi ile durumu ağır olan 1 asker helikopterle Gaziantep'e getirildi. Yaralı asker, Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 8 yaralı ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralı askerlerin tedavileri devam ediyor.



TSK: 218 HEDEF İMHA EDİLDİ



Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 118'inci gününe ilişkin yapılan açıklamaya göre, harekatın 118'inci gününde terör örgütü DEAŞ'lı 218 hedefi karadan ve havadan bombalanarak imha edildi. Harekatta 11 terörist etkisiz hale getirildi, Özgür Suriye Ordusu'nun da 4 askeri yaralandı. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:



DEAŞ'DAN BOMBALI ARAÇLA SALDIRI



"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 11 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 muhalif yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütünün El Bab meskun mahallinde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı sonucu ÖSO unsurlarına destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman 1 personelimiz maalesef şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, TSK personelimize ve yüce milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 156 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak baskı altında tutulmuş/ imha edilmiş/ etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 52 hedef imha edilmiştir." Kaynak : DHA