FETÖ yazarı önceden yazmış

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ terör örgütü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halk tarafından püskürtüldü.



Hain darbe girişiminden sonra FETÖ üyelerine yönelik geniş çapta operasyonlar başlatıldı ve devlet birimlerinde FETÖ temizliği yapıldı. FETÖ ile ilişkisi olan asker ve polislerin görevden uzaklaştırılmasına rağmen, bazı örgüt üyeleri kendini gizledi. Bazı yazarlar ise yurtdışına kaçtı.



3 GÜN ÖNCE BİLMİŞ



Yurtdışına kaçan FETÖ'cüler çeşitli oyunlar oynamaya devam ediyor. Yurtdışında bulunan FETÖ'nün yazarlarından Abdullah Bozkurt 3 gün önce tehdit gibi bir yazı kaleme alıp adeta talimat vermiş.



Bozkurt sosyal medya hesabından 3 gün önce yayınladığı yazıda ' Türkiye'deki diplomatlar güvende değil' diye yazmış.













