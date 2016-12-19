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Efsane oyuncu hayatını kaybetti

Hollywood'da bir döneme damgasını vuran, ilk evliliğini bir Türk siyasetçiyle yapan Zsa Zsa Gabor hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 19 Aralık 2016 Pazartesi 03:30
Efsane oyuncu hayatını kaybetti

Hollywood'da bir döneme damgasını vuran, ilk evliğini bir Türk siyasetçiyle yapan Macar asıllı kadın sinema oyuncusu Zsa Zsa Gabor, 99 yaşında Los Angeles'ta yaşamını yitirdi.

Uzun süredir Gabor'un halkla ilişkiler görevini yapan Edward Lozzi, ünlü eski yıldızın kalp yetmezliğinden vefat ettiğini açıkladı.



ABD'YE DAMGA VURDU

1936 yılında Macaristan Güzeli seçilen ve bir süre Türkiye'de yaşayan Gabor, ABD'ye taşındıktan sonra Hollywood'da döneminin en güzel ve çekici kadınlarından biri olarak anıldı. 1958 yılında 'En Göz Alıcı Aktris' kategorisinde Altın Küre kazanan Gabor, 'Moulin Rouge' ve 'Queen of Outer Space' filmlerinde başrol oynamıştı.

Daha çok çalkantılı yaşamıyla öne çıkan Gabor, sekiz evliliğinden ilkini 1937'de Murat Belge'nin babası Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile yapmıştı. Belge ile evlendiğinde henüz 19 yaşında olan Gabor, Ankara'da cemiyet hayatının içine girerek hareketli sosyal hayata ilk adımını atmıştı.



1941'de boşandıktan sonra Ahmet Ertegün tarafından ABD sosyetesine tanıştırılan Gabor, 1942'de Hilton Otellerinin sahibi Conrad Hilton ile evlenmişti. Gabor'un, 1946'da boşandığı Hilton ile evliliğinden tek çocuğu olan Francesca Hilton doğmuştu.

Gabor, 2002 yılında trafik kazası geçirmişti. 2010 yılından bu yana sağlık sorunları yaşayan ünlü yıldız, 2015 Ocak ayında kızı Francesca Hilton'u kaybetmişti.

Prens Frederic von Anhalt ile 1986'dan bu yana evli olan Gabor, Anhalt Prensesi unvanını da taşıyordu.

Kaynak : AA

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