Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez: Ümitsizlik bize haramdır

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatör Çalıştayına katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırılarına değinerek, “Küresel kötülüklerin maşası ve piyonu haline gelmiş bu cinayet şebekelerinin, bu caniler güruhunun masum çocuklarımızı katlederken; yaşlı, kadın, demeden insanları katlederken; askerleri, polisleri katlederken bize yaşatılan bütün bu acılarda terör şebekelerinin üç gayesi var” değerlendirmesinde bulundu. Terör örgütlerinin birinci amacının “milleti bölmek” ve “karşı karşıya getirmek “olduğunun altını çizen Görmez, şunları kaydetti:



“Birinci gaye yüzyıllardır bu topraklarda birlikte yaşadığımız aynı milletin fertlerini bir birine düşürmek, milleti karşı karsıya getirmektir. Birlikte yaşamayı hayat edinmiş; Malazgirt’de birlikte olmuş, Kurtuluş Savaşın’da birlikte olmuş, birlikte omuz omuza savaşmış, medeniyet yürüyüşünü birlikte gerçekleştirmiş bu aziz milleti bölmek, parçalamak, birbirine düşürmek ve birbirine düşman kılmaktır. Asil gayeleri budur. Bu meçhul emellerine asla ulaşamayacaklardır. Zira biz aynı suyun, aynı toprağın, aynı vatanın, aynı tarihin, aynı kültürün çocukları olduğumuz gibi aynı inancın, aynı dinin, ayni kitabın, aynı peygamberin sevdalıları olarak ezelden kardeş olmuş bir milletiz. Dolayısıyla terör hadiselerinde milletçe verebileceğimiz en büyük cevap daha fazla kenetlenmek, daha fazla birbirimize sahip çıkmak, kardeşlik misakımızı yenilemek, birbirimize ev olmak, birbirimize yurt olmak. Kalplerimizin arasına sokulmak istenen hiçbir fitneye fesada yer vermemek. Bize düşen görev budur.”



"ÜMİTSİZLİK BİZE HARAMDIR"



Terör örgütlerin asıl gayelerinden birinin de milletin umudunu yok etmek olduğunu vurgulayan Görmez, “Bu terör ve cinayet şebekelerinin çocuklarımızı katlederken insanlarımızı yok ederken hedeflerine koydukları ikinci gaye bu milletin umudunu yok etmek, hayata bağını koparmak, inancını, değerlerini, medeniyetini ve aidiyet duygusunu yok etmek. Oysa biz öyle bir inancın mensuplarıyız ki, ümitsizlik bize haramdır” diye konuştu.



Görmez, terör örgütlerin üçüncü gayesinin ise, “bu milleti yeryüzündeki mazlumların, mağdurların umudu olmaktan çıkarmak” olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



“Terör şebekelerinin çocuklarımız katlederken gerçekleştirmek istedikleri bir başka gayeleri ise bu milleti, bu vatan saflarında yasayan insanları yeryüzündeki mazlumların, mağdurların umudu olmaktan çıkartmaktır” Herkes çok iyi biliyor ki katliamlar altında can veren Halepli çocukların yeryüzünde sığınabilecekleri tek ülke Türkiye’dir. İşte bunun yok olmasını istiyorlar.”



Kaynak : İHA