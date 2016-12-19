Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğramasına dair yaptığı açıklamada, 'Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz hale getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır.' ifadelerini kullandı.



Ayrıca, bakanlık açıklamasında, 'Türkiye, Rusya'yla ve tüm diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir' ifadelerine yer verildi.