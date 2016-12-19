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Dikkat! Kar geri geliyor

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün yurtta yağış yok ancak salı günü bazı illerimizde kar yağışı etkili olacak.

Yaşam / 19 Aralık 2016 Pazartesi 11:49
Dikkat! Kar geri geliyor

Bugün yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışlar kendini kar şeklinde gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, salı günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışlar görülüyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağışlar var.

Yağışlar iç kesimlerde kar, İstanbul ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Doğu kesimlerde ise yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak.

Ankara'da salı günü hafif kar yağışı bekleniyor.

Gündüz sıcaklıkları 0, gece sıcaklıkları -9 ila -7 civarında olacak.

İstanbul'da salı günü karla karışık yağmur görülebilir.

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